Europei atletica: Battocletti ‘gare così ripagano sacrifici’

L'azzurra 'E' la ciliegina sulla torta che mi serviva'

ROMA, 07 GIU – “Fare una gara così con questo crono mi soddisfa tanto e mi ripaga dei sacrifici fatti”. Lo ha detto una commossa Nadia Battocletti a Sky Sport, oro nei 5000m agli Europei di atletica leggera a Roma. “Non è da me gridare e urlare quando vinco, ma è la ciliegina che mi serviva. Non vedevo l’ora di ricominciare a raccogliere i frutti”, ha aggiunto. Parlando della gara ha spiegato: “Sono davvero molto felice di quello che ho messo in campo oggi, non arrivavo convinta, ma con qualche timore. Per questo devo mandare un grande saluto al mio staff medico che mi ha dato grande supporto in ogni momento”.

