Europei di atletica: Furlani è d’argento, Jacobs e Alì in finale con il “giallo” Melluzzo

Sport

Lo sprinter siracusano vince la semifinale dei 100 col nuovo personale di 10"11 ma la gara viene ripetuta per una falsa partenza chiamata in ritardo e nella ripetizione il talento siciliano si infortuna

Le prime finali della serata allo Stadio Olimpico per gli Europei di atletica, regalano sorrisi e lacrime amare all’Italia. Nella finale del salto in lungo oro al greco Miltidias Tentoglou con uno stratosferico 8,65 e argento all’azzurro Mattia Furlani che si migliora ancora con 8,38 migliore prestazione mondiale Under 20, mentre in pista matura il dramma dello sprinter siracusano Matteo Melluzzo.

Roma 2024, European Athletics Championships | 07/12.06.2024 | Rome (ITA), Stadio Olimpico | Photo: FIDAL/ Francesca Grana

L’allievo di Filippo Di Mulo nella prima semifinale sfreccia sul traguardo in 10″11, ma a pochi metri dal traguardo si sente lo sparo della falsa partenza, col risultato che la gara deve essere ripetuta. Vengono corse le altre due semifinali che qualificano un sontuoso Marcell Jacobs con 10″05 e l’altro azzurro Chituri Alì con 10″11 e poi viene ripetuta la prima semifinale che dopo circa 50 metri vede Melluzzo fermarsi per un risentimento muscolare e dire addio ad una finale che aveva dimostrato di meritare ampiamente.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA