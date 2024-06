Europei di atletica: tre azzurri in finale sui 1500 e stasera ci sarà da tifare per Tortu (200) e Sito (400)

Sport

L'onda azzurra non si ferma e dopo le qualificazioni del mattino, dalle 19,30 lo spettacolo continua allo Stadio Olimpico con l'Italia che prova ad allungare ancora nel medagliere dopo i primi 15 podi (7 ori, 5 argenti e 3 bronzi). Alle 22 nella finale dei 3000 siepi in pista il siciliano Osama Zoghlami. Sui 400ostacoli in finale il norvegese Warholm e l'azzurro Sibilio intonando alla fine "Volare" e "O Sole mio".

L’onda azzurra non si ferma. Agli Europei di atletica allo Stadio Olimpico di Roma, Italia leader nel medagliere con 15 podi (7 ori, 5 argeni e 3 bronzi) ha cominciato la mattinata della quarta giornata di gare facendo il pieno di qualificati nei 1500 uomini con il primatista italiano Pietro Arese (3’44”05 in batteria, primato italiano a Oslo con 3’32”), Ossama Meslek (3’38”41) e Federico Riva (3’37”15) che sono approdati alla finale di mercoledì dove l’atleta da battere sarà il norvegese Jakob Ingebrigtsen (3’37”65proprio davanti a Riva) a caccia di una magica doppietta dopo aver vinto l’oro nei 5000.

Claudio Stecchi e Giuseppe Gibilisco

Nelle qualificazioni del salto con l’asta fuori invece Claudio Stecchi, l’allievo di Giuseppe Gibilisco, fermo a 5,25 dopo aver fallito i 5,45, frenato da un problema al tendine d’Achille e tutto facile invece per Armand Duplantis, lo svedese campione olimpico e iridato e primatista mondiale con 6,24, con un salto di qualificazione a 5,60.

Avanza sui 200 Irene Siragusa con 23”12 e stasera alle 21,05 farà compagnia in semifinale a Dalia Kaddari qualificata di diritto. Sugli 800 fuori le due azzurre Eloisa Coiro (2’02”86) ed Elena Bellò (2’02”75).

A chiudere le qualificazioni del mattino i 400 ostacoli con il primatista mondiale, il norvegese Karsten Warholm (45”94 ai Giochi di Tokyo) ha vinto la semifinale con facilità in 48”75 intonando subito dopo l’arrivo con lo speaker la canzone “Volare” di Domenico Modugno. In questa prima semifinale sesto e fuori l’azzurro Mario Lambrughi (6° in 50”03) e stessa sorte nella seconda semifinale per Giacomo Bertoncelli (7° in 49”83) mentre nella terza semifinale il primatista italiano (47”93) Alessandro Sibilio all’esordio in questi Europei conquista la finale vincendo in 48”08 migliorando il personale stagionale di 48”25 e anche per lui siparietto con la speaker intonando “O Sole mio”.

L’azzurro Filippo Tortu stasera in finale sui 200 col miglior crono: 20″14

E stasera dalle 19,30 in programma sei finali con il pubblico dell’Olimpico che sogna un’altra magica doppietta nello sprinti dopo l’oro di Marcell Jacobs e l’argento di Chituri Alì, con due azzurri in finale sui 200 (via alle 22,50) con riflettori puntati su Filippo Tortu il migliore in semifinale in 20”14 e al suo fianco avrà Fausto Desalu.

L’azzurro Luca Sito stasera in finale sui 400 piani dopo aver stabilito il record italiano in semifinale: 44″£75

Alle 21,40 sarà il momento di Luca Sito, 21 anni, milanese capace in semifinale di migliorare il record italiano, 44”75 e in piena corsa per il podio. Ad aprire la serata la finale dell’asta donne con le azzurre Elisa Molinarolo e Roberta Bruni nell’asta e alle 22 la finale dei 3000 siepi con Yassin Bouih e il siciliano Osama Zoghlami.

Il siciliano Odsama Zoghlami in azione, stasera in finale sui 3000 siepi

