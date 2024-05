F1: Miami; a Verstappen la pole per la Sprint, 2/o Leclerc

agenzia

Terzo tempo per Perez poi Ricciardo e Sainz

ROMA, 03 MAG – Max Verstappen ha ottenuto la pole della gara Sprint sul circuito di Miami. Il pilota della RedBull con il tempo di 1’27″641 ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e il compagno di squadra Sergio Perez. Quarto tempo per Daniel Ricciardo e quinto per la Ferrari di Carlos Sainz. La gara Sprint è in programma domani alle ore 18.

