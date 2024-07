F1: Russell investigato, la sua Mercedes troppo leggera

agenzia

La monoposto del vincitore risultata 1,5 kg sotto il peso minimo

ROMA, 28 LUG – Dopo il GP del Belgio la vettura numero 63, ovvero la Mercedes del vincitore George Russell, è risultata 1,5 chili più leggera rispetto al peso minimo consentito che è di 798,0 kg, senza benzina. E’ quanto si legge in un comunicato della Fia. Rimossi 2,8 litri di carburante, la monoposto del pilota britannico è stata sottoposta ad una ulteriore verifica, al termine della quale il peso della W15 è risultato 796,5 kg. “Poiché questo è 1,5 kg al di sotto del peso minimo richiesto dall’articolo 4.1 del TR, che deve essere rispettato in ogni momento durante la competizione, la questione è stata rimandata agli steward per la loro considerazione” conclude la Fia.

