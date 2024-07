F1: Verstappen il più veloce a Spa, ma Leclerc in pole

agenzia

L'olandese paga -10 in griglia, anche Perez in prima fila

ROMA, 27 LUG – Max Verstappen su Red Bull è stato il più veloce nelle qualifiche del Gp del Belgio, 14/a prova del mondiale di Formula 1, ma data la penalizzazione di dieci posizioni in griglia partirà undicesimo, mentre in pole position ci sarà Charles Leclerc con la Ferrari, autore del secondo tempo. Prima fila anche per Sergio Perez, con la Red Bull, mentre in seconda ci saranno Lewis Hamilton con la Mercedes e la McLaren di Lando Norris. Ottavo tempo per Carlos Sainz con l’altra Ferrari.

