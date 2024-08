F1:Olanda;Verstappen’più team in lotta,non posso dire che vinco’

agenzia

Il campione del mondo: 'non correrò altri 200 GP in Formula 1'

ROMA, 22 AGO – “Ora ci sono più team in lotta e non arrivo qui dicendo che vincerò. Voglio un weekend pulito, abbiamo analizzato molte cose durante la sosta e vedremo come andrà”. Max Verstappen è ottimista in vista del Gp di casa in Olanda ma al tempo stesso ammette che non sarà semplice vincere come nelle ultime tre edizioni: “Il GP di casa mi rende felice e guardo con ottimismo alla gara – spiega il leader del Mondiale con la Red Bull nella consueta conferenza stampa Fia del giovedì – Sembra che possa esserci la pioggia e va bene così. Altri 200 GP? Non mi vedo in pista per farne altri 200, quindi metà carriera è già andata. La prima gara vinta è stata un sogno, speciale. Così come il primo campionato. È stato tutto incredibile e ci ripenserò anche quando la mia carriera finirà”. “Se non vincerò qui si volterà pagina e si andrà avanti – aggiunge Verstappen – Lo scorso anno era diverso, ma stiamo cercando di migliorare e di trovare un bilanciamento migliore da questa gara. Norris è molto vicino, ma sono tante le vetture vicine. Difficile dire chi è il principale rivale”. Infine il pilota della Red Bull nella conferenza stampa Fia parla ancora di futuro in Formula 1: “Il 2028 è molto lontano e nella mia mente non sto pensando a un nuovo contratto. Voglio vedere come vanno le cose, come sarà il nuovo regolamento e c’è tempo per decidere”

