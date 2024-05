Festa Inter: coreografia tricolore per la curva Nord

agenzia

Tifosi ricordano anche lo scudetto tolto alla Juventus

MILANO, 28 APR – Un tricolore contornato dai colori nerazzurri e la scritta “Dale campeon”, ovverosia “forza campioni” in spagnolo. È questa la coreografia che la Curva Nord dell’Inter ha esposto al momento dell’ingresso in campo di Lautaro Martinez e compagni prima della sfida contro il Torino. Sugli spalti del secondo anello blu è comparso invece un tricolore con il numero 14, cioè lo scudetto che la Figc ha assegnato ai nerazzurri per la stagione 2005/06 dopo lo scandalo di Calciopoli. Dopo l’inno della Serie A, inoltre, a bordocampo sono esplosi dei coriandoli tricolori, tra i cori di tutto San Siro “i campioni d’Italia siamo noi”.

