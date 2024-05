Festa Inter: Marotta, ‘vogliamo continuare ciclo con Inzaghi’

agenzia

'Ha superato l'esame, non siamo nemmeno a metà percorso'

MILANO, 28 APR – “Il ciclo con Inzaghi lo abbiamo iniziato qualche anno fa e lui ha superato l’esame: in un top club bisogna dimostrare coi fatti, ha dimostrato di essere bravo e vincente, meglio di così non si può trovare. Lui è giovane e ambizioso, vogliamo continuare a vivere questo ciclo, che prima o poi terminerà, ma non siamo nemmeno a metà percorso”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta, intervistato da Dazn prima della sfida contro il Torino. “Rinnovo di Lautaro e altra grande punta? L’anno prossimo ci sarà una stagione impegnativa con anche il Mondiale per Club, la rosa deve essere puntellata al meglio ma dobbiamo far fronte anche alla sostenibilità: cercheremo di fare un mercato creativo”.

