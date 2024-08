Fiorentina: Palladino, ‘Gudmundsson? Me lo sognavo ogni notte’

agenzia

'Non vedevo l'ora arrivasse, siamo pronti inizio della stagione'

FIRENZE, 16 AGO – ”Gudmundsson? Me lo sono sognato tutte le notti, non vedevo l’ora che arrivasse. è uno degli attaccanti più forti del nostro campionato, un calciatore che ho voluto fortemente insieme alla società”. Così Raffaele Palladino ha dato il benvenuto al neo acquisto della Fiorentina approdato oggi dopo una lunga trattativa. ”Albert ha fatto molto bene l’anno scorso, ci aiuterà tanto, è perfetto per le nostre richieste di calcio – ha aggiunto il tecnico viola attraverso i canali del club – Lui voleva fortemente la Fiorentina, sono sicuro che farà una grande stagione, siamo felici di averlo con noi”. Palladino s’appresta domani a Parma a debuttare sulla panchina viola: ”Adesso si comincia a fare sul serio, non vedo l’ora di vedere la mia squadra in campo, siamo tutti molto carichi ed emozionati. Ci siamo preparati bene e siamo pronti per questo inizio di stagione”.

