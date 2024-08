Fiorentina: Palladino, “Servono tempo e pazienza”

agenzia

"Ci sono alcune cose positive, altre da mettere a posto"

BOLOGNA, 17 AGO – “Ci vuole tempo e ci vuole pazienza”. Raffaele Palladino non può essere completamente soddisfatto della sua prima con la Fiorentina, ma prende comunque i lati positivi della trasferta di Parma, soprattutto il fatto di aver comunque mosso la classifica. “Abbiamo fatto alcune cose molto positive – dice – altre invece dovremo metterle a posto, come gli errori di scelta sul piano tecnico. Ma io non sono preoccupato, ci serve tempo. Da domani analizzeremo cosa non ha funzionato e su cosa dobbiamo migliorare. Mi è piaciuto lo spirito di squadra, abbiamo avuto le occasioni per far gol, ci sono tanti aspetti su cui possiamo ancora migliorare: la squadra era abituata molto a difendere di reparto, io chiedo molto di più nei duelli individuali”. Anche perché la Fiorentina non è ancora completa. “Certo – ammette – il mercato aperto è fastidioso, ma va accettato, siamo ancora in costruzione. Ci manca ancora qualcosa, soprattutto in difesa, la società lo sa e sta lavorando benissimo, so che arriverò a fine mercato con una rosa pronta”.

