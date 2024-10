Fiorentina: Palladino,”Spero bene sull’infortunio di Mandragora”

agenzia

Il tecnico viola elogia poi Kean: "Ragazzo straordinario"

FIRENZE, 03 OTT – “Speriamo non sia nulla di serio ma le sensazioni non sono buone”. Il primo pensiero di Raffaele Palladino è stato per il suo giocatore Rolando Mandragora che poco prima dell’intervallo, dopo aver scheggiato il palo con un tiro dalla distanza, si è accasciato sul campo e ha chiesto il cambio tenendosi il ginocchio sinistro dopo un contrasto di gioco. II centrocampista è uscito sulle proprie gambe ma piangendo per il timore di un lungo stop. “Il ragazzo mi ha detto che ha sentito qualcosa al ginocchio ma prima di fare diagnosi aspettiamo domani”, ha aggiunto il tecnico viola a Sky, quindi ha commentato la partita: “Giocare contro queste squadre non è semplice perché stanno chiuse e strette, abbiamo creato diverse occasioni ma per sbloccare il risultato abbiamo dovuto attendere il secondo tempo. La squadra ha fatto una buona prestazione, da questa gara mi porto dietro due aspetti positivi: posso fare affidamento su tutti e anche stavolta non siamo stati trafitti”. Palladino si è poi soffermato sui singoli a iniziare da Adli e Kean autori dei due gol, con l’ex bianconero già a quota 5 in questo inizio di stagione fra campionato e Conference: “Il primo ha dimostrato il suo valore ma può crescere ancora, quanto a Moise si conferma un grande professionista e un ragazzo straordinario, sta mettendo in mostra tutte le sue qualità, comunque può essere ancora più concreto in area. Voglio ringraziare anche Biraghi e Moreno, il primo giocava fuori ruolo e il secondo era all’esordio”.

