Fiorentina-Udinese: Bove atteso al Franchi, e sarà in panchina

agenzia

Niente tribuna per il giocatore grazie a una deroga

ROMA, 23 DIC – Edoardo Bove tornerà per la prima volta, da spettatore, allo stadio Artemio Franchi, oggi in occasione della gara di campionato Fiorentina-Udinese. A quanto si è appreso, il giocatore della squadra viola, colpito da malore in campo lo scorso 1 dicembre e a lungo ricoverato, non sarà in tribuna, bensì in panchina. Tutto questo grazie ad una deroga chiesta e ottenuta dalla Fiorentina alla Figc.

