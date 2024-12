Forbes, Paolini è tra le 20 sportive più ricche dell’anno

agenzia

L'azzurra è 14/a, dominio della racchetta. Biles solo decima

ROMA, 20 DIC – Un anno sportivo memorabile il 2024 di Jasmine Paolini, che ha vinto l’oro olimpico nel doppio a Parigi in coppia con Sara Errani, ha trascinato l’Italia alla conquista della Billie Jean King Cup, ha giocato le finali a Wimbledon e al Roland Garros e ha chiuso l’annata al n. 4 della classifica mondiale. Tutto ciò, ha calcolato l’autorevole rivista statunitense ‘Forbes’ le ha fruttato guadagni pari a otto milioni di dollari (6,5 per i risultati sul campo e 1,5 tra sponsor e altro) che collocano la tennista azzurra fra le prime 20 atlete che nel 2024 hanno guadagnato di più. Per la precisione, Paolini è 14/a nella graduatoria che al primo posto vede un’altra giocatrice di tennis, la statunitense Coco Gauff, portabandiera degli Usa a Parigi ’24, che ha incassato 34,4 milioni di dollari. E’ poi curioso notare che fra le prime sei c’è solo un’atleta extra tennis, la specialista sino-americana del freestyle Eileen Gu, terza con 21,1 milioni di dollari. Al secondo posto Iga Swiatek con 23,8 milioni, quarta e quinta Qinwen Zheng e Aryna Sabalenka rispettivamente con 20,6 e 18,7 milioni, mentre Naomi Osaka è sesta con 12,9. C’è anche chi non gioca praticamente più ma guadagna ancora tanto grazie ai proventi extracampo, ed è Venus Williams, nona con 12,1 milioni, che precede di una posizione il fenomeno della ginnastica artistica, e protagonista anche ai Giochi parigini, Simone Biles che ha guadagnato 11,2 milioni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA