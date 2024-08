Francia: Baticle al posto di Thierry Henry come ct U.21

agenzia

Sarà in carica fino al 2025, Bonadei alla nazionale femminile

ROMA, 23 AGO – Sarà Gerald Baticle a sostituire Thierry Henry sulla panchina della Francia U21. Quattro giorni dopo l’annuncio delle dimissioni dell’ex attaccante dei Blues, i dirigenti del calcio francese hanno infatti deciso di non perdere tempo annunciando la nomina del suo vice Baticle come successore. La Fff ha anche annunciato che il nuovo ct della nazional femminile sarà Laurent Bonadei, che era il vice del dimissionario Herve Renard. “Era importante scegliere un allenatore che continuasse il lavoro svolto da Thierry Henry alla guida dei Bleuets”, medaglia d’argento alle Olimpiadi, ha spiegato in un comunicato stampa il presidente della federcalcio transalpina, Philippe Diallo. Baticle, che sarà in carica fino al luglio 2025, da allenatore è stato alla guida del Brest e dell’Angers e vice all’Oylimpique Lione.

