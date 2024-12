Germania: Bayern battuto a Magonza, Leverkusen si avvicina

agenzia

A Berlino oggetto colpisce portiere Bochum. Stop,poi si riprende

MAGONZA, 14 DIC – La 14/a giornata della Bundesliga sancisce la prima sconfitta in campionato del Bayern Monaco che, privo di Kane, Neuer, Davies, Coman e Gnabry e con l’acciaccato Upamecano in panchina, perde 2-1 sul campo del Magonza, a conferma del calo di forma evidenziato nelle ultime prestazioni. Per la squadra di casa è decisiva la doppietta del sudcoreano Lee Jae-Sung, mentre ai bavaresi non serve la rete di Sané. Così ora il Bayer Leverkusen, che ha vinto 2-0 contro l’Augusta (gol di Terrier e Wirtz), si è riavvicinato alla capolista, da cui ora ha in distacco di 4 punti (33 contro 29). Al terzo posto, a quota 27, c’è l’Eintracht, che domani giocherà sul campo del Lipsia quarto in classifica. Oggi si è giocata anche Union Berlino-Bochum, partita interrotta per più di 20 minuti dopo che, sull’1-1 durante i minuti di recupero oltre il 90′, il portiere del Bochum Patrick Drewes è stato colpito alla testa da un oggetto lanciato dagli spalti, che dalle prime ricostruzioni sembra che fosse un accendino. A quel punto l’arbitro Martin Petersen ha chiesto ai giocatori di lasciare il campo e, dopo un’interruzione di oltre venti minuti, la partita è ripresa con l’attaccante Philipp Hofmann in porta, perché il Bochum aveva già effettuato cinque cambi. I giocatori delle due squadre hanno poi fatto ‘melina’ in attesa che l’arbitro fischiasse la fine della partita. Il Bochum ha fatto sapere che presenterà ricorso, chiedendo la vittoria a tavolino, visto che Drewes è finito in ospedale per accertamenti, secondo quanto ha detto il presidente del club, Ilja Kaenzig. (ANSA) .

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA