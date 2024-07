Gianluca Carpani, l’uomo che deve accendere il Catania: «Mi piace aprire spazi per gli attaccanti»

serie C

Dietro la punta centrale, lo schema di base del tecnico Mimmo Toscano prevede due trequartisti a supporto che sappiano inserirsi con i tempi giusti. E Gianluca Carpani, una carriera di buon livello, sembra il profilo ideale. Tanto è vero che è stato il primo acquisto del Catania dopo l’arrivo dell’allenatore e del diesse Faggiano.

Nel ritiro di Assisi, Carpani ha parlato in esclusiva con il nostro giornale che nell’edizione in edicola pubblica due pagine dedicate all’attività in Umbria. Carpani riassume: “Stiamo parlando del ruolo, degli inserimenti che si devono fare, degli spazi da attaccare per guadagnare terreno. Ci stiamo conoscendo anche tra noi compagni per capire le caratteristiche del vicino di campo e di chi sta negli altri reparti”.

Inserimenti in area e tanti gol, 20, segnati nelle ultime due stagioni con la Recanatese prima dell’approdo in Sicilia. Carpani spiega: “Il tecnico Pagliari mi ha permesso di inserirmi più spesso in area, mi ha dato libertà di muovermi e ho cercato di ricambiare”. Un cenno al Catania: “Stadio storico, grande pubblico, speriamo di ricambiare tanto affetto”.

Oggi intanto, alle 18, la squadra proverà uomini e schemi nell’allenamento congiunto con il Pineto di Serie C in vista dell’esordio in Coppa Italia Vip a Chiavari il 3 agosto. Non ci sarà, come raccontiamo sul giornale di oggi, l’attaccante D’Andrea bloccato da un infortunio che lo terrà fuori per settimane, ma il ds Faggiano sta monitorando il mercato per assicurare almeno sei rinforzi al tecnico Toscano. Prima deve vendere. Dopo Ladinetti al Pontedera oggi toccherà a Welbeck salutare Assisi, destinazione Lucca.