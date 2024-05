Giro d’Italia: oggi l’arrivo a Livigno, dove i ciclisti diventano leggenda. Tutti a caccia del leader Pogacar

Sport

Ieri lo sloveno battuto nella crono da Filippo Ganna, può vantare vantaggi mastodontici nei confronti degli altri pretendenti alla Maglia Rosa. Antonio Tiberi punta a migliorare il 5° posto e mantenere la Maglia Bianca del miglior giovane e avrà un gregario di lusso come il ragusano Damiano Caruso. Intanto a Livigno, il Piccolo Tibet, prossima veneu Olimpica per il 2006, si respira l'aria della grande festa, con lo sport che è da sempre una parte integrante di questa località montana lombarda

Filippo Ganna torna locomotiva nella cronometro del Giro d’Italia di Desenzano del Garda. Per il campione azzurro è arrivata la prima vittoria stagionale dopo 256 giorni di digiuno battendo il leader in rosa, lo sloveno Tadej Pogacar che lo aveva beffato nella prima crono della 107ª edizione della corsa rosa, che domani, domenica 19 maggio vivrà una delle giornate epiche con la Manerba del Garda-Livigno con ben 5 Gran Premi della Montagna distribuiti sui 222 km di giornata con la scalata al Mortirolo, dal versante di Monno e l’inedito Colle San Zeno dopo 50 km e alla successiva impegnativa e lunga discesa, prima del gran finale.

L’arrivo è infatti posto a Livigno che riabbraccia il Giro d’Italia con una tappa destinata ad entrare nella storia con il traguardo posto ai 2385 metri del Mottolino. Per tre giorni Livigno si veste di rosa, visto che oltre all’arrivo di oggi, il giorno di riposo di lunedì, da questo angolo di Mondo incastonato tra il cielo e la terra, dove i ciclisti diventano leggenda, il sudore diventa trionfo, martedì partirà la sedicesima tappa da Livigno a Santa Cristina di Valgardena.

Una suggestiva veduta di Livigno, un angolo del Mondo incastonato tra il cielo e la terra, dove i ciclisti diventano leggenda

Due tappe che potrebbero decidere l’esito della corsa rosa con Tadej Pogacar che può già vantare mastodontici sugli avversar: 3’41” su Geraint Thomas e 3’56” su Daniel Martinez. E ora la possibilità sulle Alpi – in una tappa, quella di oggi che prevede Mortirolo, Passo del Foscagno e l’ascesa fino ai 2.385 metri di Livigno, sulla pista da sci del Mottolino con punte al 19% – di mettere il punto esclamativo sulla sua prima Maglia Rosa e sul suo dominio. «Ho fatto del mio meglio – dichiara lo sloveno – e verso la fine ho cominciato a risparmiarmi in vista della prossima tappa. Non so cosa aspettarmi e siamo pronti per il peggio, dovremo dettare i ritmi e restare concentratissimi. Sarà una giornata durissima con un finale adatto agli attacchi».

I protagonisti della conferenza stampa di presentazione della tappa livignasca dello scorso aprile con il campione siciliano Vincenzo Nibali, vincitori di due Giri d’Italia (Credit APT Livigno)

Per la classifica generale ottima anche la prova di Antonio Tiberi: dal suo 5° posto rosicchia 6” su O’Connor, ben 26” su Martinez e stacca chi gli stava dietro, Arensman escluso. «Giorno dopo giorno sto sempre meglio». La Maglia Bianca saldamente addosso, il podio – ad appena 1’21” e un gregario di lusso a pilotarlo come il ragusano Damiano Caruso.

Il campo da calcio con vista di Livigno (Credit APT Livigno)

IL PROGRAMMA DI LIVIGNO. Giornata densa, quella del lunedì, con la corsa ferma per il giorno di riposo. Si inizia con la “Social Ride in Rosa”, organizzata da Mottolino. Punto di ritrovo presso l’headquarter di Mottolino alle ore 10, a seguire un Meet & Greet con gli atleti della Lidl Trek, e partenza della Social Ride alle 11 in compagnia dl triatleta Giulio Molinari. Alle 16, invece, presso l’Alpen Resort è previsto il Pool Lounge Aperitiv Bresaola Festival. Piatto forte del lunedì, sarà, ovviamente, l’attesissimo show musicale dei The Kolors, per due ore all’insegna del divertimento e della grande musica. Un appuntamento ad ingresso gratuito.

Il Centro di Preparazione Olimpica Aquagranda, struttura d’eccellenza del territorio (Credit APT Livigno)

Per prepararsi adeguatamente all’evento serale, gli appassionati di ciclismo potranno anche godersi “La fabbrica dei Sogni”, un bike talk a cura di Jacopo Pozzi e Giovanni Bruno, con la presenza di Sonny Colbrelli ed Elia Viviani, previsto nel pomeriggio, al Cinelux.