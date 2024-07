Golf: la siracusana Ginevra Coppa bronzo agli Europei con l’Italia Girls

Sport, Siracusa

In Svezia ancora una grande prova in azzurro della straordinaria campionessa aretusea

Non finisce mai di stupire la golfista siracusana Ginevra Coppa. La straordinaria campionessa aretusea ancora una volta protagonista in azzurro e tra le artefici della medaglia di bronzo vinta dall’Italia ai campionati Europei a squadre Girls che si sono svolti in Svezia.

La campionessa siracusana Ginevra Coppa (la terza da sinistra) con la squadra e i tecnici azzurri in Svezia

Una bronzo che arriva dopo il bellissimo successo arrivato contro il Belgio con un netto 5 a 2, sul percorso del Göteborgs Golf Klubb (par 70), a Hovås in Svezia. L’oro è andato all’Inghilterra che in finale ha battuto la Germania.

Ginevra Coppa in azione

Per l’Italia Girls si tratta del secondo podio consecutivo agli Europei dopo l’argento del 2023 anno battute in finale dalla Spagna. In Svezia c’è stata la pronta rivincita contro le iberiche battute al primo turno ad eliminazione diretta. Poi c’è stato l’inopinato stop contro l’Inghilterra alla quale è riuscito il recupero in extremis con il successo alla 19ª buca nell’ultimo incontro (4-3). Dominio assoluto, invece, nei singoli contro il Belgio, e nei match individuali sono andate a segno Guia Vittoria Acutis (2&1 su Mirthe Waumans), Matilde Zocchi (6&5 su Audrey Lam) e una determinata Ginevra Coppa (6&5 su Anais Nicolas). Parità tra Matilde Partele e Louise Cuyvers e tra Paris Appendino e Sixtine De Cordes.

