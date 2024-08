Gp Olanda: nelle terze libere miglior tempo per Gasly

agenzia

Indicazioni quasi nulle da sessione per l'incidente di Sargeant

ROMA, 24 AGO – E’ stato Pierre Gasly, con l’Alpine, a segnare il miglior tempo nelle libere 3 del Gp d’Olanda di Formula 1, ridotte come durata a poco più di 15 minuti a causa dell’incidente alla Williams di Logan Sargeant. Prima dell’episodio, per fortuna senza conseguenze per il pilota, la pista era molto bagnata e si è girato con le gomme rain e nel minuto e poco più, complicando molto il lavoro dei team. Gasly ha fatto segnare il tempo di 1:20.311, precedendo la Haas di Kevin Magnussen e la Sauber di Valtteri Bottas, ma tutti i responsi cronometrici hanno poco significato, anche per le qualifiche del pomeriggio che dovrebbero svolgersi sull’asciutto. Per quel che vale, le Ferrari hanno ottenuto il decimo tempo con Carlos Sainz e il 16/o con Charles Leclerc.

