Gp Singapore: Leclerc, possiamo lottare per la vittoria

Prudenza in chiave mondiale, ma "chance per titolo costruttori"

ROMA, 19 SET – “Credo che anche su questa pista abbiamo il potenziale per fare bene, e che possiamo lottare per la vittoria”. E’ un Charles Leclerc ottimista, e con voglia ad rivincita dopo Baku, a esprimersi così in dichiarazioni riportate dal team Ferrari in vista del Gp di Singapore. La vittoria di Monza e il secondo posto in Azerbaigian non inducono però il monegasco a dirsi prudente rispetto ad una possibile rimonta in chiave mondiale. “Dobbiamo procedere gara per gara, perché se è vero che ci aspettiamo di essere competitivi qui, è anche vero che ad Austin dovremo verificare la bontà degli upgrade che abbiamo introdotto a Monza – spiega Leclerc -. Mi aspetto che McLaren sarà competitiva fino alla fine della stagione e che Red Bull recupererà prestazione presto, per cui credo che sarà un finale di campionato interessante. Ma è meglio non crearsi troppe aspettative: per il titolo costruttori penso che ci siano più chance perché in questa stagione siamo quasi sempre riusciti a massimizzare il risultato e questo ci ha permesso di restare in lotta nonostante qualche gara al di sotto delle attese”, conclude.

