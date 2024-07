Gp Ungheria: Ferrari di Sainz davanti in libere 1,poi Verstappen

agenzia

Terzo tempo per Rossa Leclerc, decima la Mercedes di Hamilton

ROMA, 19 LUG – Avvio di week-end più che promettente per le Ferrari a Budapest. Nella prima sessione di prove libere in vista del Gran Premio di Formula 1 d’Ungheria, Carlos Sainz ha segnato il miglior tempo in 1’18”713. Sul circuito dell’Hungaroring, dietro allo spagnolo si è piazzato Max Verstappen su Red Bull (+0”276) e il compagno di scuderia Charles Leclerc (+0”298). Quarta la Mercedes di George Russell (+0”424). Più staccate le McLaren con Lando Norris sesto (+0”498) e Oscar Piastri settimo (+0”536). Solo decima la Mercedes di Lewis Hamilton (+0”574) reduce dal trionfo nell’ultimo Gp di Formula 1 a Silverstone.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA