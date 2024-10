Il Cagliari la ribalta, il Torino cade 3-2

agenzia

I rossoblù vincono in rimonta la prima partita casalinga

CAGLIARI, 20 OTT – Il Cagliari vince la prima partita in casa a danno del Torino, battuto 3-2 in rimonta. Per i granata, alle prese con tante assenze, è il terzo ko consecutvo. Sardi in vantaggio al 32′ del primo tempo grazie a Viola, ma raggiunti da Sanabria al 41′. Dopo 10 minuti della ripresa ospiti avanti con Linetty. Quando sembrava che il Cagliari dovesse cadere davanti al proprio pubblico, il gol di Palomino (29′) e l’autorete di Coco (33′) in quattro minuti hanno rovesciato l’esito della sfida.

