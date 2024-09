Il Catania in casa vuole ritornare alla vittoria: stasera un confronto acceso con il Cerignola

Serie C - sesto turno

Una gara apertissima. Gli avversari sono reduci da un ko casalingo. Montalto o Inglese prima punta, Jimenez tra i titolari sulla trequarti

Il brivido di un match d’alta classifica, l’emozione di una serata – la prima di due consecutive – da vivere al Massimino per spinger una squadra in cui la città s’identifica. Il Catania di Toscano piace e anche quando perde (è successo solo a Giugliano) offre spunti di riflessione anche positivi. L’impegno, la spinta, la voglia di non arrendersi neanche dopo il 3-1, superando persino i torti arbitrali di cui parleremo lontano dall’avvenimento agonistico e non per vittimismo o per giustificare un ko.

Il Catania gioca, tenta di farlo anche quando sbaglia la fase di non possesso. Reagisce e segna. Il Cerignola, al di là della battuta d’arresto interna col Potenza, roba di poche ore fa, aveva offerto un percorso regolarissimo in cima. Il gruppo allenato da Peppe Raffaele è rodato, compatto, ha individualità ottime in avanti e anche a centrocampo. Tra i nomi spicca quel Capomaggio che è stato vicino tanto così al passaggio in rossazzurro. Oggi sarà avversario molto scomodo.

Si gioca alle 20,45, con uno stadio stracolmo: curve praticamente sold out, gli altri settori sufficientemente pieni. Di tattica non si parla perchè la missione del Catania è spingere e non prenderle. Osare ma con equilibrio e con lucidità.L’allenatore, dopo la rifinitura, ha dovuto confermare l’assenza di cinque elementi e di non poco conto. Ai già noti Di Tacchio e Popovic, si aggiungono Bethers, Di Rose (ma era previsto) e Ierarardi che non ha smaltito un affaticamento. Dunque, in difesa potrebbe toccare di nuovo a Quaini occupare la fascia destra, in linea con Di Gennaro e Castellini. In mezzo Sturaro potrebbe essere affiancato da Verna, con Guglielmotti (o Raimo) e Anastasio laterali. Si prevedono rotazioni in avanti. Montalto potrebbe cominciare il match, ma non è detto che faccia la staffetta nella ripresa con Inglese. I trequartisti? Jimenez ha possibilità di cominciare dall’inizio con Lunetta, anche se Luperini, Carpani e Stoppa ambiscono a un posto nella lista dei titolari. Senza trascurare D’Anderea che da ex di turno potrebbe vivere una giornata importante della sua stagione dopo il progressivo recupero fisico che ha cancellato due mesi di stop per infortunio.