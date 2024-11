Catania ko 3-2 a Crotone: dopo un primo tempo horror tenta una timida rimonta, ma adesso è crisi

SERIE C

Difesa imbarazzante dei rossazzurri nella prima frazione quando si fanno infilare infilano tre volte in 37 minuti dai padroni di casa poi accorciano le distanze nella ripresa

Che disastro. Il Catania affonda in maniera imbarazzante a Crotone beccando tre gol nei primi 37 minuti e nel finale cerca di pareggiarla disputando 20 minuti disperati accorciando fino al 3-2. E che gol ha beccato la squadra di Pelligra: una ripartenza di Silva con la conclusione sul primo palo che Adamonis non riesce a respingere. Il bis di Gomez che nessuno contrasta mentre quattro difensori in area fanno le belle statuine. Il 3-0 su punizione di Giron che passa tra mille gambe senza che nessuno copra il palo più vicino al punto di battuta. E nei primi 45 minuti la squadra di Toscano non tira in porta una sola volta.

Nella ripresa Toscano rafforza il reparto offensivo con Lunetta dietro Inglese e Montalto. Entra Stoppa per Inglese e accorcia al 27′ s.t. con una girata con i tempi giusti. Arriva il 3-2 di Di Gennaro su cross di Stoppa, nel finale Montalto cerca due volte il pareggio, si reclama anche un rigore. Alla fine è 3-2 per i padroni di casa mentre per i rossazzurri si apre una crisi di difficile soluzione, visto che all’orizzonte ci sarà da affrontare il Trapani in casa e l’Avellino fuori.

Il tabellino

Crotone-Catania 3-2

Crotone (4-2-3-1): D’Alterio 5; Guerini 7, Cargnelutti 5,5, Di Pasquale 6 (dal 31’ p.t. Armini 6), Giron 7; Schirò 7, Gallo 7 (dal 25’ s.t. Barberis 6); Oviszach 6,5 (dal 25’ s.t. Vitale 6), Tumminello 6,5 (al 40’ s.t. Chiarella s.v.), Silva 8 (dal 40’ s.t. Cantisani s.v.); Gomez 7. A disp. Sala, Martino, D’Aprile, Groppelli, Rispoli, Stronati, Rojas, Kostadinov, Kolaj, Spina. All. Longo 7.

Catania (3-5-2): Adamonis 4; Ierardi 4 (dal 40’ s.t. Carpani s.v.), Di Gennaro 6, Castellini 4; Guglielmotti 5 (dal 20’ s.t. Raimo 6), Quaini 4,5 (dal 1’ s.t. Montalto 5,5), Verna 4,5, Jimenez 4,5, Anastasio 4; Lunetta 4 (dal 13’ s.t. Stoppa 7), Inglese 5 (dal 20’ s.t. D’Andrea 5,5). A disp. Bethers, D’Agata, Gega, Forti, De Rose. All: Toscano 5.

Arbitro: Gianquinto di Parma 5 (Sicurello di Seregno e Pasqualetto di Aprilia).

Reti: Silva all’8’, Gomez al 24’, Giron al 37’ p.t.; Stoppa al 27’ s.t., autogol di Giron al 34’ s.t.