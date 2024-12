Il Cittadella batte il Palermo con un gol nel recupero e inguaia Dionisi: la panchina dell’allenatore sempre più traballante

SERIE B

Una sola vittoria nelle ultime cinque per ir rosanero

Il Cittadella centra la terza vittoria di fila, esce dalla zona calda della classifica e mette nei guai il Palermo, sconfitto per 2-1. Dionisi lascia in panchina Brunori e punta sul tridente Pierozzi, Le Douaron, Insigne. Nei granata sembra star bene Pandolfi autentica bestia nera dei siciliani a segno nelle ultime tre contro i rosanero. Primo squillo della partita al 10′ con Vita che calcia una punizione a sfiorare l’incrocio. La risposta non tarda perché Insigne sfiora la botta vincente in due occasioni. Anche Vasic di testa va vicino al palo e poco dopo conclude una perfetta azione con Le Douaron spedendo fuori di poco. Meglio i siciliani nel finale di tempo, ma ironia della sorte é la squadra di casa a sbloccare il risultato con Vita che raccoglie una palla vagante e in girata mette dentro.

Dionisi cerca di rinforzare l’attacco in avvio di ripresa inserendo Brunori. Abbaglio dell’arbitro Galipó che espelle D’Alessio ingiustamente e il Var lo corregge, ma proprio sulla punizione susseguente, Brunori prende il palo e sulla respinta Lund è lesto ad insaccare.