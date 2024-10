Il riscatto di Luna Rossa: “schianta” Ineos Britannia e si porta sul 4 a 4

America's cup

La barca italiana è partita benissimo con al timone il siciliano Francesco Bruni. Louis Vuitton apertissima

Dopo l’avaria e il conseguente ritiro del settimo round e dopo un intenso lavoro dello shore team, Luna Rossa Prada Pirelli nella seconda regata odierna, l’ottava della finale della Louis Vuitton Cup, in scena nelle acque antistanti a Barcellona, ha rialzato la testa.

L’AC75 italiana, con il guidone del Circolo della Vela Sicilia, ha battuto Ineos Britannia e ha riportato in parità la serie, che adesso è sul 4-4. Ottima la partenza della barca italiana, con al timone il siciliano Francesco Bruni e l’australiano Jimmy Spithill; male invece gli inglesi, con team principal Ben Ainslie, che sono incappati pure in una penalità, scontata nel primo degli otto lati del match race. Da lì in poi Luna Rossa ha dominato la sfida, marcando e controllando a distanza gli avversari fino al traguardo.