Incidente stradale Antonio, West Ham ‘preghiamo per lui’

Ricoverato in ospedale a Londra. E' l'idolo dei tifosi 'Hammers'

LONDRA, 07 DIC – Michail Antonio, attaccante giamaicano del West Ham, è rimasto coinvolto in un incidente stradale e ora si trova ricoverato in un ospedale di Londra. A confermarlo è lo stesso West Ham con un comunicato ufficiale. “Il West Ham conferma che l’attaccante Michail Antonio è stato coinvolto in un incidente stradale – è scritto nella nota -. I pensieri e le preghiere di tutti i membri del club sono rivolti a Michail, la sua famiglia e i suoi amici. Il club pubblicherà un aggiornamento a tempo debito”. Successivamente, con un’altra nota, il club ha fatto sapere che Antonio “è attualmente sotto stretta sorveglianza in un ospedale del centro di Londra. In questo momento difficile, chiediamo gentilmente a tutti di rispettare la privacy di Michail e della sua famiglia. Il club non farà ulteriori commenti questa sera”. 34 anni, nazionale giamaicano, Antonio è uno dei beniamini dei tifosi degli Hammers, di cui è un titolare fisso. Con il club londinese, dove è arrivato nel 2015, è sceso in campo 323 presenze, segnando 83 reti e servendo 41 assist. Il West Ham tornerà in campo lunedì affrontando il Wolverhampton in un match di campionato.

