Inter: Inzaghi, abbiamo reagito bene dopo il derby

agenzia

Dobbiamo però migliorare, paghiamo tutto a caro prezzo

MILANO, 05 OTT – “Partiamo dal fatto che questa squadra ha fatto tre vittorie in una settimana. Dopo il derby abbiamo reagito e alla squadra non posso dire nulla, abbiamo vinto meritatamente tutte le gare. Dobbiamo però migliorare sotto alcuni aspetti, perché paghiamo tutto a caro prezzo e non dobbiamo rilassarci”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, dopo la vittoria contro il Torino. “Dopo la Stella Rossa abbiamo lavorato su dettagli da limare, i ragazzi hanno un grandissimo spirito perché una partita come quella di oggi non può finire 3-2 – ha proseguito ai microfoni di Sky Sport -. Tutti sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo. Dobbiamo prestare ancora più attenzione nella nostra area perché ogni minima disattenzione la paghiamo”.

