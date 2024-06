Juve: Milik operato al ginocchio, parte riabilitazione

agenzia

Intervento eseguito al JMedical di Torino

TORINO, 10 GIU – Intervento in artroscopia al menisco questa mattina per l’attaccante della Juventus e della nazionale polacca Arkadiusz Milik. L’intervento “è stato eseguito presso il JMedical – per la prima volta a un calciatore della prima squadra – dal professor Roberto Rossi ed è perfettamente riuscito”, informa il club bianconero. Milik aveva subito l’infortunio al ginocchio sinistro durante l’amichevole Polonia-Ucraina di venerdì 7 giugno. Oggi è stato sottoposto ad intervento di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale. Inizierà domani l’iter di riabilitazione.

