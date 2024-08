Juve: Rugani ai saluti, è in partenza per Amsterdam

agenzia

Il difensore si trasferisce all'Ajax, 'Auguro tante vittorie'

TORINO, 19 AGO – L’avventura di Daniele Rugani alla Juventus è ai titoli di coda: il difensore è in partenza dall’aeroporto di Torino Caselle. Il classe 1994 si è imbarcato in direzione Amsterdam, dove lo aspetta l’Ajax che lo ha prelevato con la formula del prestito. “Faccio un grandissimo saluto ai tifosi, auguro alla Juventus per una grandissima stagione ricca di vittorie” le parole di Rugani prima di partire verso l’Olanda.

