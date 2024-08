La Meta Catania trionfa pure in Danimarca e stacca il pass per il Main Round di Champions League

futsal

6 a 2 in casa del Hjørring

Un altro storico sigillo, un’altra immensa tappa di questa fantastica favola chiamata Meta Catania. I rossazzurri trionfano anche contro i padroni di casa del Hjørring e staccano il pass per il fantastico Main Round di Champions League. Un percorso sontuoso, 3 vittorie su 3, 9 punti e girone E vinto con grande superiorità e autorità. Primo grande obiettivo di questa stagione dei Campioni d’Italia centrato e adesso l’affascinante sfida con le grandi dell’élite europea a fine ottobre.

Non facile la partita soprattutto perché la squadra di casa era sospinta da tutto il palazzetto stracolmo di passione. Meta Catania che però è riuscita subito a sbloccare la gara dopo appena tre minuti grazie allo scavetto di Podda ancora killer negli ultimi metri. Hjørring pericoloso con alcune ripartenze ma Timm partito.titolare stavolta faceva buona guardia. Gara molto equilibrata dopo il gol del vantaggio dei rossazzurri, con la squadra di casa però pericolosa a metà primo tempo ma Timm ipnotizzava l’avversario lanciato a rete. Hjørring però che approfittava di alcuni errori sotto porta della Meta Catania e in ripartenza trovava il pareggio. 1-1 che dirava poco perche’ a uno dalla fine arrivava il nuovo vantaggio rossazzurro grazie a super Timm che portando palla da perfetto power play pescava il jolly del 1-2.

Nella ripresa subito la rete di Podda, ancora doppietta per il bomber rossazzurro e Meta Catania con il massimo vantaggio. Gara però ancora aperta perché Hjørring non mollava e dopo tre minuti pescava il colpo del 2-3 tornando in gara. Dopo il sussulto dei padroni casa, ecco la prova di forza, veemente, degli uomini di coach Juanra. La Meta Catania accelerava: prima Pulvirenti gol del 2-4, poi ancora Arillo terzo giorno in gol e il 2-6 ancora di Podda a 10 dal termine per la sua tripletta personale.