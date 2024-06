La Spagna batte l’Italia 1-0, “fatale” un autogol di Calafiori: gli iberici agli Ottavi primi del girone

Euro2024

La Nazionale sconfitta sul terreno di gioco di Gelsenkirche nella seconda giornata del gruppo B

La Spagna ha battuto per 1-0 l’Italia, in una gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024. Decisivo un autogol di Calafiori al 55′. Con questo risultato le Furie Rosse sono già qualificate agli ottavi di finale come primi del girone, mentre l’Italia si giocherà il passaggio del turno nell’ultima partita contro la Croazia lunedì 24 giugno a Lipsia.

Il ct Spalletti ha confermato gli 11 anti-Albania

La Nazionale scesa sul terreno di gioco di Gelsenkirchen per affrontare la Spagna nella seconda giornata del gruppo B di Euro2024 è stata la stessa che ha giocato il match del debutto vinto sabato scorso a Dortmund contro l’Albania. Capitan Donnarumma tra i pali, in difesa linea a 4 Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; a centrocampo la coppia Jorginho-Barella; sulla trequarti Chiesa, Frattesi e Pellegrini, unica punta Scamacca.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA