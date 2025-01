Lazio: Baroni “fiducioso, ma serve ritrovare l’entusiasmo”

agenzia

Il tecnico: "Oggi nelle difficoltà ho visto degli uomini"

ROMA, 10 GEN – “Dobbiamo ritrovare entusiasmo, lo ritroveremo anche ritrovando alcuni giocatori. Spero di recuperare Pedro e Noslin per Verona. Oggi nelle difficoltà ho visto uomini. Non era facile con tante assenze, dopo questa prestazione ho ancora più fiducia in loro perché questa squadra non molla mai, i ragazzi hanno dato tutto. Peccato perché potevamo portare via i tre punti. Anche in dieci abbiamo avuto occasioni per vincerla, oggi esco dal campo con ancora maggiore fiducia nei miei”. Sono queste le parole di Marco Baroni, allenatore della Lazio, dopo il pari contro il Como. Il tecnico laziale parlando dell’approccio della squadra al match spiega come “è vero che potevano segnare ma la partita la stavamo facendo noi, poi piano piano siamo cresciuti e stavamo giocando con un sistema che abbiamo provato pochi giorni. Oggi avevamo molte difficoltà e per me la squadra ha dato tutto”, mentre sul mercato Baroni preferisce glissare concentrando l’attenzione sul “continuare il nostro percorso cercando di far crescere le prestazioni e recuperare qualche giocatore che ci aveva permesso di arrivare nelle posizioni che avevamo”. Infine una riflessione su Isaksen e Tchaouna, due giocatori che “devono continuare a crescere, dare continuità nella partita. Hanno le qualità per farlo”.

