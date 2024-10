Lazio: furia Fabiani, ‘c’è un pugno di Luiz a Patric’

agenzia

Ds biancoceleste, 'disparità in utilizzo Var, siamo stanchi'

TORINO, 19 OTT – La sfida tra Juventus e Lazio ha lasciato enormi strascichi polemici nello spogliatoio biancoceleste. “L’arbitro non centra nulla, ma in sala Var devono spiegare perché non è stato rilevato il pugno di Douglas Luiz a Patric – tuona il ds della Lazio Angelo Fabiani – e questi signori vanno fermati. C’è disparità nell’utilizzo, quest’anno il Var sta facendo danni enormi e noi siamo stanchi”.

