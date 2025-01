Lazio: Zaccagni ancora ai box, in dubbio con il Verona

agenzia

Per Baroni è invece confermato il recupero di Pedro

ROMA, 16 GEN – La Lazio prosegue il suo avvicinamento alla sfida di domenica contro il Verona e Mattia Zaccagni, dopo ieri, è rimasto a riposo anche oggi per un lieve affaticamento muscolare. La speranza, a Formello, è che il capitano biancoceleste possa tornare a disposizione già nell’allenamento di domani, ma per ora la sua presenza contro l’Hellas resta in dubbio con Baroni che starebbe già studiando la contromossa, quella di schierare Tavares alto. Ai box ci sono poi ancora Lazzari, Vecino e Patric, così come Noslin, sempre alle prese con i problemi alla caviglia. La sua convocazione sarà comunque sciolta nelle prossime ore. Confermato, invece, il recupero di Pedro.

