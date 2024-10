Lega B e Komen Italia di nuovo insieme per salute donne

agenzia

Prosegue il progetto: 'La prevenzione è il nostro capolavoro'

ROMA, 17 OTT – Il calcio ancora una volta al fianco delle donne. In occasione del mese internazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno, la Lega B si schiera anche questa stagione al fianco di Komen Italia e della sua campagna che vede il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e di Fondazione Pubblicità Progresso. Prosegue così il progetto intitolato “La Prevenzione è il nostro Capolavoro”, nato per sensibilizzare l’opinione pubblica verso la cura della propria salute e l’adozione di stili di vita sani.