Lega serie B, Paolo Bedin è il nuovo presidente

agenzia

15 voti per l'ex dg Lega Pro, Gravina "saprà essere riferimento"

MILANO, 16 DIC – Paolo Bedin, ex dg della Lega Pro, è il nuovo presidente della Lega Serie B, eletto alla terza votazione dopo che il presidente uscente, Mauro Balata, ha ritirato la propria candidatura al termine delle prime due votazioni effettuate dall’assemblea elettiva a Milano. Nella prima Bedin, ha ottenuto 8 voti contro i 5 di Balata e dell’altro candidato Vittorio Veltroni. Nella seconda, Bedin è salito a 11 preferenze, con quattro voti ciascuno per Balata e Veltroni. Nell’ultima, Bedin ha ottenuto 15 voti a favore, rispetto ai 5 di Veltroni. “Mi congratulo con Bedin per la sua elezione alla presidenza della Lega B”, ha dichiarato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, che ha anche ringraziato Balata per il contributo offerto in consiglio federale nei suoi anni di presidenza. “Bedin è un dirigente esperto e una persona di grande buon senso, sono sicuro che, con l’aiuto di tutte le società, saprà essere un punto di riferimento importante per il calcio italiano e che saprà contribuire alla collaborazione con la Figc nell’interesse di tutto il movimento”, ha concluso.

