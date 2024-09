Lewandowski ancora in gol, e per il Barcellona è 7/7

agenzia

Getafe battuto da prodezza del polacco. In porta Inaki Pena

BARCELLONA, 25 SET – Robert Lewandowski continua a mostrare il suo ottimo stato di ottima forma, così ha regalato al Barcellona capolista della Liga la vittoria per 1-0 sul Getafe nel match del turno infrasettimanale del campionato. L’attaccante polacco ha segnato da distanza ravvicinata nel primo tempo mantenendo il record del 100% del Barça nella Liga con la settima vittoria in altrettante giornate. Il Barcellona ha dominato, e con questa vittoria ha ripristinato un vantaggio di quattro punti sul Real Madrid, che ieri aveva battuto l’Alaves. L’allenatore Hansi Flick ha schierato Inaki Pena in porta per Marc-Andre Ter Stegen, che sarà assente per mesi per un grave infortunio al ginocchio, e ha riportato in squadra Marc Casado e Alejandro Balde. Il portiere di riserva, che la scorsa stagione ha subito 32 gol in 17 partite in tutte le competizioni, ha sentito il suo nome cantato dai tifosi dietro la sua porta e ha parato un colpo di testa di Carles Perez. Per contro, il tocco debole del suo omologo David Soria sul cross di Jules Kounde ha portato al vantaggio del Barcellona al 19′, con la palla caduta dalle parti di Lewandowski che ha segnato da distanza ravvicinata. L’attaccante 36enne ha segnato sette gol nella Liga in questa stagione ed è in testa alla classifica marcatori, e appare ringiovanito dalla cura Flick.

