Liga: il Real batte il Girona e accorcia sul Barça

Blancos si impongono 3-0. I blaugrana fermati 2-2 dal Betis

ROMA, 07 DIC – Il Real Madrid batte 3-0 il Girona ed accorcia a -2 sul Barcellona che ha pareggiato 2-2 con il Betis Siviglia ma resta in vetta alla classifica di Liga con 38 punti. La partita inizia male per i blancos che subiscono il gioco dei catalani. Ci pensa quindi Jude Bellingham a dare la scossa ai propri compagni realizzando l’-1′ al 36′ (quinto gol nelle ultime cinque giornate). L’inglese ha poi realizzato l’assist per il gol di Arda Guler (55′, 2-0), autore del suo primo gol della stagione. Il 3-0 lo ha messo a segno Kylian Mbappé al 62′, lanciato da Luka Modric: nono gol in campionato per l’attaccante che allontana così le polemiche che lo hanno colpito dopo i due rigori sbagliati con Liverpool e Bilbao. Già privato di molti giocatori infortunati (Carvajal, Vinicius Jr, Rodrygo, Camavinga), Carlo Ancelotti ha visto Jude Bellingham e Ferland Mendy lasciare il campo visibilmente affaticati. Musica diversa per il Barcelona che non è riuscito a battere il Betis. Il club catalano pensava di aver vinto grazie al gol del 2-1 di Ferran Torres all’83’ ma ha subito il pareggio di Assane Diao in pieno recupero (94′). Nel primo tempo Robert Lewandowski aveva realizzato l’1-0 (16mo gol in 16 partite per il polacco). Di Lo Celso al 68′ il provvisorio 1-1. Il club blaugrana allenato da Hansi Flick ha vinto solo una delle sue ultime cinque partite in campionato (1 vittoria, 2 sconfitte, 2 pareggi).

