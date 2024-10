L’Inter espugna Empoli 3-0 e resta nella scia del Napoli

agenzia

Successo in rimonta del Venezia sull'Udinese: da 0-2 a 3-2

ROMA, 30 OTT – Con una doppietta di Frattesi (più la rete di Lautaro Martinez) l’Inter ha espugnato 3-0 il campo dell’Empoli salendo a 21 punti. Una vittoria importante per rimanere nella scia del Napoli capolista, che iri aveva battuto a domicilio il Milan. La squadra allenata da Simone Inzaghi sale a 21 punti, -4 dai partenopei. Empoli in 10 per un’ora dopo l’espulsione di Goglichidze al 30′ del primo tempo. Nell’altro anticipo della 10ma giornata di Serie A, successo in chiave salvezza del Venezia, capace di rimontare due reti di svantaggio contro l’Udinese. I friulani erano andati in fuga con i gol di Lovric e Iker Bravo nel primo tempo. Ma due trasformazioni su rigore di Pohjanpalo e la punizione battuta da Nicolussi Caviglia hanno prima riacciuffato i bianconeri e poi permesso il sorpasso dei veneti che hanno così lasciato l’ultimo posto in classifica.

