Lukaku, non si parli sempre di me, ma di cosa fa il Napoli

Scudetto? Troppo presto per parlarne, c'è un percorso da fare

NAPOLI, 24 NOV – “Si parla troppo di me? Io penso che non dobbiamo parlare di me sempre, penso che dobbiamo parlare della squadra e di cosa stiamo facendo, come lavoriamo tutti insieme per vincere. Poi oggi abbiamo vinto, è un altro step della nostra crescita e dobbiamo continuare così, questo è il più importante”. Lo ha detto Romelu Lukaku a Dazn dopo il successo del Napoli sulla Roma con la sua rete. L’attaccante del Napoli ha spiegato che il gol arriva da schemi preparati in allenamento: “Lo abbiamo provato – ha detto il belga – ieri. Io so che quando lui arriva in quelle posizioni devo fare il meglio per smarcarmi dal difensore, poi oggi lui ha messo una bella palla e fortunatamente è entrata dentro”. Rispondendo alla domanda del cammino con obiettivo scudetto per un Napoli che resta in testa alla classifica, Lukaku dice: “È troppo presto per parlare di questo. Penso che dobbiamo pensare al campionato partita dopo partita, è troppo presto per parlare di scudetto. Abbiamo un percorso da fare: sapevamo fosse importante vincere oggi e lo abbiamo fatto. Poi dobbiamo solo continuare a crescere noi e poi a vincere le partite, migliorare ogni giorno al centro sportivo e poi vediamo”.

