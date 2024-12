Manchester City torna alla vittoria, 2-0 al Leicester

agenzia

Così Guardiola festeggia 500/a partita alla guida dei Citizens

LONDRA, 29 DIC – Con il successo per 2-0 sul campo del neopromosso Leicester, il Manchester City è tornato a vincere ottenendo il suo secondo successo nelle ultime 14 partite in tutte le competizioni. Le reti di Savinho nel primo tempo e di Haaland (il norvegese ha interrotto il suo ‘digiuno’ personale che durava da 4 giornate) nella ripresa permettono così a Pep Guardiola di festeggiare al meglio la ‘panchina’ n. 500 alla guida dei Citizens. In un’altra partita di Premier giocata oggi, nuova sconfitta per il Southampton di Ivan Juric, battuto 2-1 dal Crystal Palace.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA