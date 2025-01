Manchester United interrompe la serie nera, pari a Liverpool

agenzia

Ad Anfield è 2-2. Fernandes 'perché non giochiamo sempre così'?

LIVERPOOL, 05 GEN – Il Manchester United è riuscito a interrompere la striscia negativa di quattro sconfitte e a rallentare la corsa del Liverpool verso il titolo della Premier League con un emozionante pareggio per 2-2 ad Anfield. Così il Liverpool ora ha sei punti di vantaggio (46 contro 40), con una partita in meno, nei confronti dell’Arsenal secondo in classifica. Ma in casa dei Reds alla fine di questa sfida sempre molto sentita dalle due tifoserie è rimasta la sensazione di un’occasione, visto che gli uomini di Arne Slot sono stati in vantaggio fino all’80’ grazie al gol di Cody Gakpo e al rigore di Mohamed Salah. “Naturalmente per noi è come se avessimo perso due punti”, ha infatti detto Slot nel dopopartita. Quanto allo United, ha interrotto il suo ‘digiuno’ di reti ad Anfield, che durava da sei anni, aprendo le marcature al 7′ della ripresa con una spettacolare conclusione sotto la traversa di Lisandro Martinez e alla fine, dopo la rete dell’ex atalantino Diallo al 35′ st, ha ottenuto un punto meritato, che lo porta al 13/o posto in classifica, con un margine di sette punti sulla zona retrocessione. “Sono abbastanza arrabbiato. Se mostriamo questo livello di gioco a Liverpool, contro la prima in classifica, perché non possiamo farlo ovunque? E’ frustrante”, ha detto il capitano dello United Bruno Fernandes a fine partita. E va anche detto che il risultato avrebbe potuto essere ancora migliore per lo United, se nei minuti finali del match Harry Maguire non avesse malamente sprecato l’occasione servitagli da Joshua Zirkzee che con il suo assist aveva messo il compagno davanti alla porta di Alisson ‘spalancata’.

