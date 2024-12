“Manita” del Catania a Taranto: un successo che fa respirare squadra, dirigenza e tifosi

SERIE C

I rossazzurri dominano un avversario nettamente inferiore e chiudono il match già nel primo tempo: ora due gare interne con Potenza e Sorrento

Primo tempo letteralmente dominato contro un avversario dimesso e nettamente inferiore sotto ogni punto di vista. Sul 3-0 il Catania ha cercato di amministrare le forze, ma il Taranto su un piazzato a metà ripresa ha anche rischiato di riaprire il match subendo ben presto il 4-1 di Montalto e il 5-1 finale del baby Forti. Ma i rossazzurri, per via della mole di gioco e di gol prodotti nella prima parte hanno avuto ragione conquistando una vittoria che fa respirare tutti: la squadra, la dirigenza, i giocatori stessi e anche la tifoseria che guardava alla gara Taranto come un punto d’orgoglio a metà tra storia e attualità.

Il 5-1, dicevamo, matura nel primo tempo, con il Catania che sfiora per due volte la prima rete con Stoppa e Carpani. Poi va in vantaggio con Ierardi, abile a colpire di testa su angolo di Stoppa. Il bis è di Stoppa che in contropiede approfitta di un errore in alleggerimento di Marong. Tris di Inglese, di testa, su cross di Carpani dalla destra. Nella ripresa il 3-1 locale con la punizione di Gurracino. A mettere le cose a posto è stato Montalto, uno degli attaccanti discussi a più riprese, ma abile in questo caso a capitalizzare un tiro di Raimo, respinto male dal portiere, battendo bene in porta.

Il Taranto s’è sciolto. Allora Toscano ha fatto rifiatare anche De Rose schierando il baby Forti autore del 5-1 festeggiatissimo. Ed è stato il primo gol tra i professionisti. Adesso le due gare interne per il Catania: Potenza domenica e poi la prima di ritorno contro il Sorrento ancora al Massimino.

Il tabellino

TARANTO-CATANIA 1- 5

TARANTO (3-5-2): Del Favero 5,5; Marong 4,5, De Santis 4,5, Papazov 4,5; Verde 6 (dal 26’ s.t. Garau 6), Speranza 5 (dal 40 s.t. Fiorentino sv), Matera 5 (dal 26’ s.t. Iervolino 6), Schirru 5 5 (dal 14’ s.t. Guarracino 6,5), Contessa 5; Battimelli 5 (dal 40 s.t. Giovinco sv), Zigoni 5.

A disp. Meli, Sacco, Zerbo. All. Cazzarò 5.

CATANIA (3-4-2-1): Bethers 5,5; Ierardi 6,5, Di Gennaro 6, Quaini 6; Carpani 6, De Rose 6.5 (dal 38’ s.t. Forti 7), Sturaro 6,5 (dal 30’ s.t. Lunetta s.v.), Raimo 7,5; Jiménez 6,5 (dal 12’ s.t. Verna 6), Stoppa 8 (dal 12’ s.t. D’Andrea 6); Inglese 6,5 (dal 12’ s.t. Montalto 6,5).A disp. Butano, Gega, Allegra, Castellini. All. Toscano 6,5.

ARBITRO: Vingo di Pisa 6(Cecchi, Martone).

RETI Ierardi al 23’ p.t.; Stoppa al 24’ p.t.; Inglese al 46’ p.t. Guarracino al 22’ s.t. Montalto al 34’ s.t. Forti al 42’ s.t.