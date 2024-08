Mercato, corsa contro il tempo: il Catania ha necessità di vendere

Calcio

Prima le cessioni. Cianci-Ternana, accordo raggiunto. Al centro dell’attacco il favorito in arrivo è Guido Gomez

Sono ore di attesa. Il telefono del direttore sportivo etneo Daniele Faggiano è sempre occupato. Si infittiscono i colloqui, il tempo stringe e tutte le parti in gioco vogliono trovare le soluzioni ai propri problemi. Il Catania ha necessità di vendere, e questo naturalmente non agevola le trattative in uscita. I compratori si presentano al tavolo degli affari pieni di arroganza. C’è chi sta provando a fare il furbo, e allora al momento sono parecchi gli affari che sembrano essersi congelati.Faggiano non ha molta voglia di parlare con la stampa, deve piazzare i giocatori in esubero e ogni istante può essere quello adatto. In attesa che arrivino buone nuove dall’Australia o che arrivi il patron Rosario Pelligra, atteso per la gara di lunedì sera contro il Benevento, per il mercato in entrata si avvicina il ritorno all’ombra dell’Etna di Alessio Curcio. Sul trequartista ex Foggia e Catanzaro ci sono anche Benevento e Pescara, il Catania pare in vantaggio, in questo senso pesa la volontà del calciatore. Nella trattativa si è però inserita anche la Ternana. Curcio non è il 9 tipico, ma giocatore che sa segnare. Lo scorso anno alla Casertana il calciatore ha collezionato 38 presenze condite da 16 gol e 3 assist, roba che Chiricò… Adesso bisogna però superare la concorrenza della Ternana che sembra fare sul serio.In procinto di essere ceduto c’è Devid Eugene Bouah. Il terzino lo scorso anno ha fatto intravedere sprazzi di talento, l’ex Roma ha donato al Catania agonismo e corsa, ma sin dal suo avvento in Sicilia il ds Faggiano ha fatto capire di non volerlo. Buone le qualità dell’esterno di difesa, ma non adatte alla nuova squadra che sta sorgendo. Il terzino pare si stia allenando già con la Carrarese grazie a un’autorizzazione provvisoria, mancano ancora gli ultimi dettagli e poi sarà addio. Nella stessa operazione potrebbe rientrarci il terzino Alessandro Raimo classe 1999, in uscita proprio dalla Carrarese. Ricordate il motto «esce uno, entra uno»? Ecco, Faggiano sta lavorando allo scambio.In uscita c’è anche Pietro Cianci. La spending review catanese ha colpito pure lui. Il classe 1996 ha parecchi estimatori. Su tutte Feralpisalò e Ternana. Pare che gli umbri allenati da Ignazio Abate siano in vantaggio, si tratta ormai di limare i dettagli. L’attaccante andrà via in prestito, le due società si stanno confrontando. Nell’accordo serve solo capire se inserire l’obbligo di riscatto in caso di promozione in B o il semplice diritto di riscatto. L’ex calciatore del Catanzaro ha appena concluso una stagione vissuta a metà tra Taranto (19 presenze e quattro reti) e Catania (21 presenze e sette gol). Sembrava potesse restare a Catania, ma si sa, le vie del mercato sono infinite.Si cerca una destinazione anche per Samuel Di Carmine. Il contratto è di quelli importanti ed è questo che ha rallentato le trattative. Il giocatore piace a tanti, ma a quelle cifre i club neanche si siedono ad ascoltare. Si era fatta avanti la Reggina, il club aveva richiesto informazioni, poi non se ne fece nulla. Anche il Pescara si era fatto avanti, dimostrando interesse, ma quelle cifre per un giocatore classe 1988 e con uno stato fisico precario hanno avviato lunghe riflessioni.La trattativa sembra molto avviata invece per Marcos Curado. Il difensore argentino è in uscita dal Catania, come confermato dal suo mancato utilizzo a Potenza contro il Sorrento, e sta per sbarcare all’Ascoli, lo vuole l’allenatore Massimo Carrera, che da calciatore fu un buonissimo difensore. Il giocatore classe 95 argentino originario di Mar del Plata, arrivò al Catania lo scorso anno da svincolato dopo l’esperienza a Perugia. A Catania è stato il primo argentino dell’era Pelligra e in rossazzurro ha disputato 33 gare nella passata stagione tra Coppa, play-off e campionato. L’unico gol lo ha realizzato allo stadio “Angelo Massimino” in occasione del 2-1 inflitto alla Turris nel novembre del 2023. Per Curado siamo ormai ai saluti. Attacco? Guido Gomez sempre gradito come centravanti funzionale al gioco di Toscano, così come in serata è emerso il nome del difensore albanese Ertijon Gega della Samp.

