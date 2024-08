Milan: Fonseca ‘Fofana in arrivo, acquisti finiti’

agenzia

Lavoriamo sulle cessioni, ho già parlato con chi non avrà spazio

MILANO, 16 AGO – “Fofana? Non voglio parlare prima, il giocatore deve fare gli esami medici e poi possiamo parlarne. Ma non è un segreto, sta arrivando e sono soddisfatto”: lo conferma e lo annuncia il tecnico del Milan Paulo Fonseca nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Torino. Youssouf Fofana arriva dal Monaco per circa 25 milioni di euro bonus compresi. “Con l’arrivo di Fofana per me il mercato è chiuso per quanto riguarda gli arrivi. Dobbiamo fare uscire giocatori – spiega l’allenatore portoghese – perché ne abbiamo tanti, non è facile lavorare con tanti giocatori. Non faccio nomi ma ho parlato con i giocatori che pur avendo qualità, non avranno molte occasioni per giocare. Ho spiegato loro che con i nuovi acquisti c’è meno spazio”.

