Monaco, Fofana può restare tutto il prossimo anno

agenzia

"Offerta Milan insufficiente, se non parte proponiamo rinnovo"

(ANSA-AFP) – MONACO, 30 LUG – L’offerta del Milan per Youssouf Fofana non è sufficiente e il Monaco ha precisato di essere pronto a lasciar partire il centrocampista anche alla fine della prossima stagione. “E’ una possibilità che resti e che lo si lasci libero di partire” nel 2025, ha affermato il direttore generale del club francese, Thiago Scuro, parlando del nazionale transalpino (21 presenze con i Bleus, 3 gol) di 25 anni, a margine della presentazione nel Principato del 17/enne attaccante nigeriano George Ilenikhena. Fofana, che tornerà dalle vacanze l’1 agosto e ha disputato gli Europei con la Francia, è sotto contratto con il Monaco fino a giugno 2025 e ha un accordo tacito con la società perché lo lasci andare via già in questa stagione. Secondo differenti fonti vicine alla trattativa, gli inglesi del West Ham hanno offerto 35 milioni di euro, mentre il Milan, che il centrocampista preferirebbe, ne avrebbe messi sul tavolo 17. “Abbiamo una relazione molto buona con lui – ha detto il dg del Monaco -, non vedo alcun conflitto. Ma il mio lavoro consiste nel proteggere il club, a prescindere dalle conseguenze. Bisogna fare quel che conviene al giocatore ma anche alla società. Siamo pronti a vincere senza di lui – ha aggiunto Scuro -, c’è un accordo per la cessione. Al momento è una questione di negoziazione: bisogna rispettare le nostre condizioni. In ogni trattativa ci possono essere dei momenti difficili e questo è il caso attuale”. Il calciomercato chiuderà il 31 agosto e il direttore generale del Monaco ha intenzione di prendersi tutto il tempo che sarà necessario. “E se alla fine il giocatore dovesse restare – conclude -, allora il passo successivo sarebbe di proporgli un prolungamento del contratto”. (ANSA-AFP).

