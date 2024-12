Mondiale per club, video messaggio Trump ‘sarà un successo’

agenzia

Presente al sorteggio anche figlia presidente eletto Ivanka

ROMA, 05 DIC – Anche il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha voluto mandare un video messaggio, trasmesso a Miami dove è in corso il sorteggio del Mondiale per Club 2025, in programma tra il 15 giugno e il 13 luglio 2025, il primo col nuovo format che vedrà impegnate 32 squadre. Tra queste saranno protagoniste anche due italiane: Inter e Juventus. “Un successo annunciato – ha detto Trump nel video messaggio – Non ho potuto essere presente, ma seguirò con attenzione il sorteggio. È un onore che questa competizione si svolga nel nostro Paese. Mio figlio ama il calcio, anche se non gioca molto bene, ma sarà coinvolto. Sarà un evento fantastico, divertitevi e benvenuti a tutti”. Presente al sorteggio a Miami anche la figlia del presidente eletto Usa Ivanka. L’intero torneo si giocherà negli USA, così come i Mondiali 2026 insieme a Messico e Canada.

