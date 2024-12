Mondiali 25 m, in finale la steffetta 4X100 mista mixed

agenzia

Azzurri hanno superato il turno con l'ultimo crono utile

ROMA, 14 DIC – E’ in finale ai Mondiali di nuoto in vasca corta nei 4×100 la staffetta azzurra mista mixed, che si affaccia per la prima volta sul palcoscenico internazionale. A Budapest gli azzurri hanno superato il turno con l’ultimo crono utile: Lorenzo Mora apre nel dorso in 50″67, poi Ludovico Viberti tocca in 57″51, le ragazze completano la distanza con Elena Capretta in 57″06 nella farfalla e Sofia Morini in 52″02 nello stile libero per un 3’37″26 che rappresenta il limite italiano. Davanti, da superfavoriti, gli Stati Uniti (3’34″30 nuovo limite mondiale) trascinati da Shaine Casas in apertura e Alex Walsh in chiusura.

